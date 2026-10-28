டிராபிக் போலீசார் 9 பேர் இடமாற்றம்

UPDATED : அக் 28, 2026 01:18 AM
ADDED : அக் 28, 2026 01:18 AM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், டிராபிக் காவல் நிலையங்களில் பணிபுரிந்த, 9 போலீசார் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
விழுப்புரம் டிராபிக் காவல் நிலையத்தில் பணிபுரிந்த சிறப்பு சப் இன்ஸ்பெக்டர் ராமச்சந்திரன் விழுப்புரம் டவுன் காவல் நிலையத்திற்கும், ஏட்டுகள் இளஞ்செழியன், நித்தியகுமார் விழுப்புரம் மேற்கு காவல் நிலையத்திற்கும், செஞ்சி டிராபிக் சிறப்பு சப் இன்ஸ்பெக்டர்கள் சிவஞானம் வளத்தி காவல் நிலையத்திற்கும், முருகன் சத்தியமங்கலம் காவல் நிலையத்திற்கும், ஏட்டுகள் நாராயணன் அவலுார்பேட்டை காவல் நிலையத்திற்கும், தமிழ்ச்செல்வி நல்லாண்பிள்ளைபெற்றாள் காவல் நிலையத்திற்கும், விக்கிரவாண்டி டிராபிக் ஏட்டுகள் மணிகண்டன் அனந்தபுரம் காவல் நிலையத்திற்கும், ராஜேஷ் கண்டமங்கலம் காவல் நிலையத்திற்கும் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இதற்கான உத்தரவை எஸ்.பி., மதிவாணன் பிறப்பித்துள்ளார்.