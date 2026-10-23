பொதுமக்கள் குறைகேட்பு 942 மனுக்கள் குவிந்தன

/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ பொதுமக்கள் குறைகேட்பு 942 மனுக்கள் குவிந்தன
ADDED : செப் 28, 2026 05:43 PM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில், பொதுமக்கள் குறைகேட்புக் கூட்டம் நடந்தது.
கூட்டத்திற்கு, டி.ஆர்.ஓ., அரிதாஸ் தலைமை தாங்கி, பொதுமக்களிடம் கோரிக்கை மனுக்கள் பெற்றார். கூட்டத்தில், முதியோர் உதவித்தொகை, மாற்றுத் திறனாளிகள் உதவித்தொகை, வீட்டு மனைபட்டா, ஆதரவற்றோர் உதவித் தொகை உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி 942 மனுக்கள் பெறப்பட்டன.
சமூக பாதுகாப்பு திட்ட தனித்துணை கலெக்டர் காதர்அலி, கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர் (நிலம்) ஜான்சி ராணி, கலால் உதவி ஆணையர் ராஜி உட்பட பலர் பங்ஙேகற்றனர்.