ADDED : நவ 20, 2026 07:57 PM
மயிலம்: மயிலம் அருகே மணல் கடத்தி வந்த, லாரிகள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மயிலம் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் பாலாஜி தலைமையில் போலீசார் நேற்று (நவ.,19) இரவு 11:00 மணியளவில், சென்னை–திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது, கேரள மாநிலத்திலிருந்து மணல் ஏற்றி வந்து, மயிலம், சின்ன நெற்குணம் அருகே, 5 லாரிகளில்
இறக்கி கொண்டிருந்தனர்.
அப்பொழுது மயிலம் போலீசார் லாரி டிரைவர்களிடம் இருந்த ஆவணங்களை சரி பார்த்த போது, மயிலம் பகுதியில் மணலை இறக்குவதற்கு உரிய அனுமதியில்லாமல் இருந்தது.
ஒரு லாரியில், 5 யூனிட் மணல் இருந்தது. இந்த, 5 லாரிகளிலும் 25 யூனிட் மணலை ஏற்றி வந்துள்ளனர். தொடர்ந்து மயிலம் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் பாலாஜி, லாரிகளை மயிலம் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு எடுத்து சென்று, வழக்கு பதிவு செய்து தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர்.