மாவட்டத்தில் 9 ஆயிரம் பேர் மீது வழக்கு: கடந்த மாதம் ரூ.1.56 கோடி அபராதம்
மாவட்டத்தில் 9 ஆயிரம் பேர் மீது வழக்கு: கடந்த மாதம் ரூ.1.56 கோடி அபராதம்
UPDATED : ஆக 12, 2026 09:36 PM
ADDED : ஆக 12, 2026 09:32 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் சாலை பாதுகாப்பு, போதை தடுப்பு மற்றும் சட்டம் ஒழுங்குக்குழுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. கலெக்டர் ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் தலைமை தாங்கினார்.
எஸ்.பி.,மதிவாணன், சப்- கலெக்டர் (பயிற்சி) ரஷத், கலால் உதவி ஆணையர் ராஜூ, குற்றவியல் உதவி இயக்குநர் கலா ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் சட்டம்-ஒழுங்கு பாதுகாப்பு தொடர்பாக துறைசார்ந்த அலுவலர்களிடம் விரிவாக கேட்டறியப்பட்டது.
குற்றத்தடுப்பு நடவடிக்கைகள், பொதுமக்கள் அதிகளவில் கூடும் இடங்களில் பாதுகாப்பு, போதைப்பொருள் தடுப்பு, குற்றத்தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் கண்காணிப்பு விவரங்கள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில், உயர்மட்ட மேம்பாலம் மற்றும் சாலை பணிகளின் முன்னேற்றம் குறித்து கேட்டறியப்பட்டது.
அப்பகுதிகளில் முன்னெச்சரிக்கை பலகை அமைத்திடவும், சாலைகளில் வேகத்தடைக்கு தெர்மோபிளாஸ்ட் பெயிண்ட் கோடு வரையவும் அறிவுறுத்தப்பட்டது.
பின்னர் கலெக்டர் கூறுகையில், ' மாவட்டத்தில், கடந்த ஜூலை மாதத்தில் போலீசார் தீவிர வாகன சோதனை மேற்கொண்டு, விதிமுறை மீறிய 9 ஆயிரத்து 38 பேருக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன்படி, மதுஅருந்தி வாகனம் ஓட்டுதல், அதிவேகமாக வாகனம் ஓட்டுதல், டிராபிக்சிக்னல் மீறி வாகனம் இயக்குதல், ஹெல்மெட் அணியாமல் வாகனம் ஓட்டுதல், சீட்பெல்ட் அணியாமல் வாகனம் ஓட்டுதல், மொபைல்போன்பேசிக் கொண்டு வாகனம் ஓட்டுதல் ஆகிய காரணங்களுக்காக ஒரு கோடியே 56 லட்சத்து 11 ஆயிரத்து 575 ரூபாய் அபராதம் விதித்து, நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது,' என்றார்.