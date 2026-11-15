சத்தியகண்டனுார் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் மாணவர்களுக்கு படைப்பாற்றலை மேம்படுத்தும் ஆசிரியை
சத்தியகண்டனுார் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் மாணவர்களுக்கு படைப்பாற்றலை மேம்படுத்தும் ஆசிரியை
UPDATED : நவ 14, 2026 11:00 PM
ADDED : நவ 14, 2026 03:56 PM
முகையூர் ஒன்றியம், சத்தியகண்டனுார் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில், மாணவர்களின் கல்வித்திறன், அறிவியல் ஆர்வம் மற்றும் படைப்பாற்றலை மேம்படுத்தும் வகையில் பல்வேறு பள்ளியின் அறிவியல் ஆசிரியை சர்மிளாதேவி புதுமையான கற்றல் முயற்சிகளை மேற்கொண்டு பயிற்சி அளித்து வருகிறார்.
இப்பள்ளி மாணவர்கள், தங்களின் தனித்திறன் அறிவியல் படைப்புக்கு தேர்வாகி, மாநில அளவில் நடந்த குழந்தைகள் அறிவியல் மாநாட்டில் ஆய்வுக்கட்டுரைகளை சமர்ப்பித்து, மாநில அளவில் 4 பேர் முதலிடம் பெற்று 'குழந்தை விஞ்ஞானி' விருதுகளைப் பெற்றுள்ளனர்.
கல்வித்துறையின், வானவில் மன்ற செயல்பாடுகளிலும், இப்பள்ளி மாணவர்கள் மாநில அளவில் தங்களது திறமைகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். ஆண்டு தோறும், மாநில அளவிலான அறிவியல் கண்காட்சியிலும் மாணவர்கள் பங்கேற்று சாதித்து வருகின்றனர்.
அறிவியல் பட்டதாரி ஆசிரியை சர்மிளாதேவி, 6, 7, 8ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு அறிவியல் ஆராய்ச்சிகள், செய்முறைப் பயிற்சிகள், ஆர்ட் அண்ட் கிராப்ட் உள்ளிட்ட படைப்பாற்றல் சார்ந்த பயிற்சிகளையும் வழங்கி வருகிறார்.
என்.எம்.எம்.எஸ்., தேர்வுக்காக சிறப்பு பயிற்சி அளித்து, அதிக எண்ணிக்கையிலான மாணவர்கள் கல்வி உதவித்தொகை பெறுவதற்கும் வழிவகுத்துள்ளார்.
அரசுப் பள்ளி மாணவர்களும், தனியார் பள்ளி மாணவர்களுக்கு இணையான கற்றல் வசதிகளையும், அடையாளத்தையும் பெற வேண்டும் என்ற நோக்கில், அவர்களை ஊக்கப்படுத்தும் விதத்தில், மாணவர்களுக்கு அடையாள அட்டை, டை, பெல்ட், பேட்ஜ் உள்ளிட்டவற்றைகளைப் பெற்றுத் தந்துள்ளார்.
இதன் மூலம் பள்ளியின் மீதான மாணவர்களின் ஈடுபாடு அதிகரித்துள்ளதுடன், அப்பகுதியில் தனியார் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களும் இப்பள்ளியில் சேர ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்கள், தலைமை ஆசிரியர் வழிகாட்டுதலில், விடுமுறை நாட்களிலும், மாணவர்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சிகள் அளித்தல், மாலை நேரங்களில் இணையவழி வகுப்புகள் நடத்துதல் என, மாணவர்களின் கற்றல் தொடர்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து, பெற்றோரால் பாராட்டு பெற்றுள்ளார்.
மத்திய அரசின் என்.சி.இ.ஆர்.டி., சார்பில் நடைபெற்ற, சோதனைகள் மூலம் அறிவியலைத் திறம்படக் கற்றல் மற்றும் செயல்திட்ட முறையில் அறிவியல் கற்றல் தொடர்பான பயிற்சிகளில் ஆசிரியை சர்மிளாதேவி பங்கேற்றுள்ளார்.
இப்பயிற்சிகளின் அடிப்படையில், புதிய கற்றல் அனுபவங்களை மாணவர்களுக்கு உருவாக்கி வருவதுடன், செயல்திட்ட முறையில் அறிவியல் கற்றல் குறித்த ஆய்வை மேற்கொண்டு மாநில அளவில் ஆய்வுக்கட்டுரையையும் சமர்ப்பித்துள்ளார்.
சமீபத்தில், மத்திய அரசின் கலாசார வளங்கள் மற்றும் பயிற்சி மையமான சி.சி.ஆர்.டி., (Centre for Cultural Resources and Training) சார்பில், உதய்ப்பூரில் நடந்த தேசிய அளவில் ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சியில், விழுப்புரம் மாவட்டம் சார்பில் தேர்வாகி பங்கேற்றுள்ளார்.
இப்பயிற்சியின் மூலம் இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களின் பாரம்பரியக் கலைகள், கலாசாரம், நாட்டுப்புறக் கலைகள் மற்றும் கலைகளுடன் கல்வியை ஒருங்கிணைத்துக் கற்பிக்கும் முறைகள் குறித்து அறிந்துள்ளனர்.
குறிப்பாக, அறிவியல், இயற்கை, கலை மற்றும் பாரம்பரிய அறிவை இணைத்து மாணவர்களுக்குப் புதிய கற்றல் அனுபவங்களை உருவாக்கும் வகையில் பயிற்சிகளைப் பெற்று, அவற்றை வகுப்பறைச் செயல்பாடுகளில் நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறார் ஆசிரியை சர்மிளாதேவி.
அரசுப் பள்ளி மாணவர்களின் அறிவியல் சிந்தனை, ஆராய்ச்சி மனப்பான்மை, தன்னம்பிக்கை மற்றும் பன்முகத் திறன்களை வளர்ப்பதில் தொடர்ந்து அர்ப்பணிப்புடன் செயல்பட்டு வரும் இவரது முயற்சிகள், அரசுப் பள்ளியின் கல்வித் தரத்தையும், மாணவர்களின் சாதனைப் பயணத்தையும் மேம்படுத்தி வருவதாக, கல்வி அதிகாரிகள், ஆசிரியர்கள், பெற்றோர் பாராட்டி வருகின்றனர்.