/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/வாலிபரிடம் தகராறு: ஒருவர் கைது
UPDATED : நவ 10, 2026 05:37 PM
ADDED : நவ 10, 2026 03:38 PM
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விழுப்புரம்: வளவனுார் அருகே வாலிபரிடம் தகராறு செய்த நபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
விழுப்புரம் அடுத்த கள்ளிப்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் அருண்குமார், 27; இவர் தனது பெண் தோழியுடன் நேற்று (நவ.,9) பைக்கில் நரையூர் கிராம பஸ் நிறுத்தம் அருகே சென்றார்.
அப்போது, அந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த சர்க்கார் (எ) சதீஷ், 21; அஜித், உதயா, ரஞ்சித், அய்யப்பன், குமரவேல், குமார், பிரேம்குமார், ராகுல், ேஹமசந்திரன் ஆகியோர் வழிமறித்து, அருண்குமாரிடம் தகராறு செய்து, தாக்கி அவரது மொபைல்போனை சேதப்படுத்தினர்.
புகாரின் பேரில், சர்க்கார், சதீஷ் உட்பட 11 பேர் மீது வழக்குப் பதிந்து சதீைஷ கைது செய்தனர்.