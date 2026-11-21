UPDATED : நவ 21, 2026 05:20 PM
ADDED : நவ 21, 2026 05:20 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் செயல்படும் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் கள ஆய்வு நடந்தது.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் சாலை அகரம், முண்டியம்பாக்கம், வளவனுார், கூட்டேரிப்பட்டு, சாரம் ஆகிய தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களுக்கு, கூடுதல் பதிவாளர் தேவகி ஆய்வு செய்தார்.
அவர், அங்கு நடைபெற்று வரும் பயிர் கடன் தள்ளுபடி சரி பார்ப்பு பணிகளின் முன்னேற்றம் குறித்தும் ஆய்வு செய்தார்.
விவசாயிகளுக்கு தடையின்றி உரங்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில், இந்த சங்கங்களின் உர இருப்பையும் ஆய்வு செய்தார்.
சாலை அகரம் சங்கத்தில் விவசாயிக்கு பயிர் கடன் வழங்கினார். மண்டல இணைப்பதிவாளர் விஜயசக்தி, மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி மேலாண்மை இயக்குநர் தயாளன், துணை பதிவாளர் வெங்கட்குமார், சரக துணைப்பதிவாளர்கள் சிவபழனி, ஜீவிதா, துணை பதிவாளர்கள் (பயிற்சி) ஜீவா, மவுனிகா உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.