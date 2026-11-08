அவரச மருத்துவ உதவிக்கு 108 ஆம்புலன்ஸ் குழு தயார்

UPDATED : நவ 07, 2026 04:09 PM
ADDED : நவ 07, 2026 04:06 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், தீபாவளியையொட்டி, 108 அவசர ஊர்தி சேவைக்குழு முக்கிய இடங்களில் முகாமிட்டுள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்ட, 108 அவசரகால மேலாண்மை குழு செய்திக்குறிப்பு:
தீபாவளியை முன்னிட்டு, பொதுமக்களின் மருத்துவ அவசர உதவிக்காக, மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில், பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில், எதிர்பாராத வெடி விபத்து மற்றும் சாலை விபத்துகளின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து, அதற்கு ஏற்ப 108 அவசர உறுதி வாகனங்களை, முக்கிய பகுதிகளில், தயார் நிலையில் நிறுத்தி வைக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, விழுப்புரம் அருகே திருச்சி நெடுஞ்சாலையில் அரசூர் கூட்ரோடு ஜங்ஷன், ஜானகிபுரம் பைபாஸ் ஜங்ஷன், சென்னை நெடுஞ்சாலையில் விழுப்புரம் செஞ்சி ரோடு பைபாஸ் (ஜெயேந்திரா ஸ்கூல் ஜங்ஷன்), கோலியனுார் ஜங்ஷன், திண்டிவனம் அருகே தீவனுார் ஜங்ஷன் ரோடு, திண்டிவனம் ஜங்ஷன், கூட்டேரிப்பட்டு ஜங்ஷன் மற்றும் செஞ்சி மலையனுார் ஜங்ஷன் ரோடு போன்ற முக்கிய இடங்களில், 108 ஆம்புலன்ஸ் தயார் நிலையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.