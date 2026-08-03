/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ ஆடி வெள்ளி உற்சவம்
ADDED : ஆக 03, 2026 03:16 AM
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விக்கிரவாண்டி: விக்கிரவாண்டி முத்து மாரியம்மன் கோவிலில் ஆடி மாத மூன்றாம் வெள்ளி உற்சவம் நடந்தது. முத்துமாரியம்மன் கோவிலில், நேற்று காலை முத்துமாரியம்மனுக்கு அபிஷேகம், ஆராதனையும், துர்க்கை அம்மனுக்கு அபிஷேகம், ஆராதனையும் நடந்தது.
இரவு முத்துமாரியம்மன் வீதி உலா வந்து, பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார். இதில், ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்துகொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.
ஆற்காட்டம்மன் கோவில்: விக்கிரவாண்டி நல்லத்தண்ணீர் குளக்கரையில் எழுந்தருளியுள்ள ஆற்காட்டம்மன் கோவிலில் ஆடி மாத மூன்றாம் வெள்ளி உற்சவத்தை முன்னிட்டு ஆற்காட்ட ம்மனுக்கு காலை சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனை நடைபெற்று, புஷ்ப அலங்காரத்தில் அம்மன் பக்தர்களுக்கு அருள்பாளித்தார். ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்துகொண்டு வழிபட்டனர்.