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வயிற்று வலி முதியவர் தற்கொலை

வயிற்று வலி முதியவர் தற்கொலை

ADDED : நவ 14, 2026 08:48 PM

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ADDED : நவ 14, 2026 08:48 PM

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விழுப்புரம்: காணை அருகே வயிற்று வலியால் முதியவர் தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

காணை அடுத்த வெண்மணியாத்துார் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் புருேஷாத்தமன், 86; இவர், வயிற்று வலியால் கடந்த 12ம் தேதி வீட்டில் பூச்சி மருந்து குடித்தார். உடன் அவரை குடும்பத்தார் மீட்டு, முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு அவர் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று (நவ.,14) இறந்தார். காணை போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.

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