விபத்தில்லா தீபாவளி விழிப்புணர்வு

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ADDED : நவ 06, 2026 05:06 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் பி.என்.தோப்பு நகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளியில், தீயணைப்புத்துறை சார்பில் விபத்தில்லாத தீபாவளி விழிப்புணர்வு பேரணி நடந்தது.
பள்ளியிலிருந்து புறப்பட்ட மாணவர்கள் விழிப்புணர்வு பேரணியை விழுப்புரம் டவுன் இன்ஸ்பெக்டர் கிருஷ்ணமூர்த்தி துவக்கி வைத்தார்.
தீயணைப்பு துறை உதவி மாவட்ட அலுவலர் ஜமுனா ராணி மற்றும் தீயணைப்பு வீரர்கள், ஆசிரியர்கள், நாட்டு நலப்பணித்திட்ட மாணவர்கள், பள்ளி மாணவர்கள் கலந்துகொண்டனர்.
கிழக்கு பாண்டிரோடு வழியாக சென்ற மாணவர்கள், தீ விபத்தில்லாமலும், புகை மாசு அதிகமில்லாமலும் பாதுகாப்புடன் பட்டாசு வெடித்து தீபாவளி கொண்டாட வேண்டும் என விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி சென்றனர். இதனையடுத்து, பள்ளியில் தீ தடுப்பு குறித்து, விழுப்புரம் தீயணைப்பு துறை சார்பில் செயல் விளக்க விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது.