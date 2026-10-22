அரசு மருத்துவக் கல்லுாரியில் விபத்து மீட்பு ஒத்திகை
அரசு மருத்துவக் கல்லுாரியில் விபத்து மீட்பு ஒத்திகை
UPDATED : அக் 16, 2026 03:17 PM
ADDED : அக் 16, 2026 03:14 PM
விக்கிரவாண்டி: விழுப்புரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் உலக விபத்து தினத்தை முன்னிட்டு விபத்து மீட்பு ஒத்திகை விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
நிகழ்ச்சிக்கு, கலெக்டர் ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் தலைமை தாங்கி விபத்து மீட்பு ஒத்திகை நிகழ்ச்சியை பார்வையிட்டு பேசினார். கல்லுாரி டீன் லுாஸி நிர்மல் மெடோனா முன்னிலை வகித்தார் ஆர்.எம்.ஓ., ரவிக்குமார், வரவேற்றார்.
விழுப்புரம் தீயணைப்புத் துறை மாவட்ட அலுவலர் குமார், உதவி மாவட்ட அலுவலர் ஜெய்சங்கர் முன்னிலையில் விக்கிரவாண்டி தீயணைப்பு அலுவலர் சுந்தரேஸ்வரன் தலைமையில் தீயணைப்பு வீரர்கள் , ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர்கள் சாலை விபத்து நடைபெற்றால் பாதிக்கபட்டவர்களுக்கு முதலுதவி அளித்து மீட்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த செயல்விளக்கம் செய்து காண்பித்தார்.
சுகாதார துணை இயக்குநர் பத்மாவதி, கல்லுாரி துணை முதல்வர் அனிதா, ஏ.ஆர்.எம்.ஓ., வெங்கடேசன், துறைத் தலைவர் ராதா, டாக்டர் முகுந்தன், கல்லுாரி மாணவர்கள், பொதுமக்கள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.