அரியலுார் திருக்கை கூட்ரோட்டில் விபத்து அபாயம்

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ADDED : நவ 05, 2026 05:16 PM
விழுப்புரம்: திருவண்ணாமலை சாலையில் அரியலுார் திருக்கை கூட்ரோட்டில் விபத்தை தடுக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
விழுப்புரம் – திருவண்ணாமலை நெடுஞ்சாலையில், அரியலுார் திருக்கை கிராமம் அமைந்துள்ளது. இப்பகுதி நெடுஞ்சாலையில் இருந்து மாம்பழப்பட்டு மற்றும் அனந்தபுரத்திற்கு வாகனங்கள் பிரிந்து சென்று வருகின்றன. இந்நிலையில், இந்த கூட்ரோடு பகுதியில் போதிய ைஹமாஸ் விளக்குகள் இல்லை. அதுமட்டுமின்றி இங்கு கூட்ரோடு உள்ளதை குறிக்கும் வகையில் வைக்கப்பட்ட பிளிங்கர் விளக்கும் பழுதாகியுள்ளது. இதனால், இரவு நேரங்களில் அப்பகுதியில் வாகனங்கள் திரும்பும்போது, விழுப்புரம் மற்றும் திருவண்ணாமலை மார்க்கத்தில் இருந்து அதிவேகமாக வரும் வாகனங்கள் மோதி விபத்து ஏற்பட்டு வருகிறது. இதனால், வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.
எனவே, அரியலுார் திருக்கை கூட்ரோடு பகுதியில் விபத்தை தடுக்க ஹைமாஸ் விளக்கு மற்றும் பழுதான பிளிங்கர் விளக்கை சீரமைக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.