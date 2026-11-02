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மரக்கன்றுகள் நடும் விழா கூடுதல் கலெக்டர் துவக்கி வைப்பு
மரக்கன்றுகள் நடும் விழா கூடுதல் கலெக்டர் துவக்கி வைப்பு
UPDATED : நவ 01, 2026 09:11 PM
ADDED : நவ 01, 2026 09:07 PM
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விக்கிரவாண்டி: விக்கிரவாண்டி ஒன்றியத்தில் மரக்கன்று நடும் விழா நடந்தது.
மத்திய அரசின் விபி ஜி ராம் ஜி திட்டத்தின் கீழ் விக்கிரவாண்டி ஒன்றியத்தில் உள்ள ஊராட்சிகளில் மரக்கன்றுகள் நடும் விழா நடந்தது. கப்பியாம்புலியூரில் நடந்த விழாவிற்கு கூடுதல் கலெக்டர் ஆனந்த் குமார் சிங் தலைமை தாங்கி மரக்கன்றுகளை நட்டு துவக்கி வைத்தார்.
ஒன்றியத்தில் உள்ள அனைத்து ஊராட்சிகளிலும் தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்ட பயனாளிகள் பங்கேற்று 48 ஆயிரத்து 500 மரக்கன்றுகளை நட்டனர்.
பி.டி.ஓ.,க்கள் சாகிதாபாணி, பாலச்சந்திரன், ஒன்றிய பொறியாளர் சுப்ரமணியன், ஊராட்சி செயலாளர் சுரேஷ்குமார், 100 நாள் வேலை திட்டபயனாளிகள் பங்கேற்றனர்.