இருதரப்பு தகராறில் தவறான தகவல் பகிர்வதை தவிர்க்க அறிவுறுத்தல்
இருதரப்பு தகராறில் தவறான தகவல் பகிர்வதை தவிர்க்க அறிவுறுத்தல்
UPDATED : நவ 10, 2026 07:17 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:17 PM
விழுப்புரம்: திண்டிவனத்தில் இருதரப்பினர் தாக்கிக்கொண்ட பொதுமக்களிடையே தேவையற்ற குழப்பத்தை ஏற்படுத்த தவறான தகவல்களை பகிர்வதைத் தவிர்க்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்ட காவல்துறை செய்திக்குறிப்பு;
கடந்த 8ம் தேதி இரவு, திண்டிவனம் சரவணபிள்ளையார் கோவில் தெருவில், பரத் என்கிற புருஷோத்தமன் என்பவர் ஆட்டோ ஓட்டிச் சென்றபோது, கண்ணன் என்பவர் ஓட்டிவந்த இருசக்கர வாகனத்தில் உரசி விபத்து ஏற்பட்டது.
இது தொடர்பான தகராறில், இரு தரப்பினருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு தாக்கிக்கொண்டனர். கண்ணன் தரப்பினர் கத்தியால் தாக்கியதில் பரதிற்கு தலையிலும், கையிலும் காயம் ஏற்பட்டு சிகிச்சை பெறுகிறார்.
இச்சம்பவத்தில் கண்ணனின் 17 வயது மகனும் காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்றுள்ளார்.
ரோஷணை போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று மேலும் பிரச்னை ஏற்படாமல் துரித நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர். ஆனால் இச்சம்பவம் போலீஸ் முன்னிலையில் நடந்ததாக முற்றிலும் உண்மைக்கு புறம்பான தகவல்கள் சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்பட்டு வருகின்றன.
ரோஷணை காவல் நிலையத்தில் இருதரப்பினரும் கொடுத்த புகாரின்பேரில், தனித்தனியே வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு கண்ணன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இச்சம்பவம் தொடர்பாக பொதுமக்களிடையே தேவையற்ற குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் வண்ணம் தவறான தகவல்களை பகிர்வதை தவிர்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.