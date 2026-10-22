வாகன போக்குவரத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்த ஆலோசனை…. தீவிரம்: பண்டிகை காலங்களில் ஒரு வழி பாதைக்கு திட்டம்
வாகன போக்குவரத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்த ஆலோசனை…. தீவிரம்: பண்டிகை காலங்களில் ஒரு வழி பாதைக்கு திட்டம்
UPDATED : அக் 13, 2026 07:33 PM
ADDED : அக் 13, 2026 07:17 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் நகரில் அதிகரிக்கும் வாகன போக்குவரத்து நெரிசலை கருத்தில் கொண்டு பண்டிகை காலங்களில் சில பகுதிகளை ஒருவழி பாதையாக மாற்ற போலீசார் ஆலோசனை செய்து வருகின்றனர்.
விழுப்புரம் நகர பகுதிகளில் தினந்தோறும் வாகனங்களின் போக்குவரத்து எண்ணிக்கை அதிகரித்து கொண்டு செல்கிறது.
இந்த போக்குவரத்தை சீரமைக்கும் பணிகளில் ஈடுபடும் போலீசாரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்த போதிலும், ‘டிராபிக்’கை மட்டும் சீரமைக்கவே முடியவில்லை. இதனால், பொதுமக்கள் பலர் வாகனங்களில் நீண்ட நேரம் சாலையில் காத்திருந்து செல்கின்றனர்.
இந்த போக்குவரத்தை சீரமைக்க சிக்னல்கள் விழுப்புரம் நகர பகுதிகளில் அமைத்துள்ளனர். இந்த சிக்னல்களை வாகன ஓட்டிகள் சரியாக கடைபிடிப்பதில்லை.
இதை கண்காணிக்க வேண்டிய போலீசாரும் சரியாக அங்கு பணியில் இல்லாததால், வாகன ஓட்டிகள் தாறுமாறாக சென்று விபத்தில் சிக்குகின்றனர்.
இந்த வாகன போக்குவரத்து, சராசரி தினங்களை விட பண்டிகை தினங்களில் மிகவும் அதிகரித்து காணப்படுவது, விழுப்புரம் நகர பகுதிகளில் அதிகமாகவே உள்ளது.
தற்போது ஆயுதபூஜை மட்டுமின்றி, தீபாவளி பண்டிகையும் நெருங்கி வருவதால், விழுப்புரம் நகர பகுதிகளில் வாகன போக்குவரத்து எண்ணிக்கை தேசிய நெடுங்சாலைகளில் மட்டுமின்றி, நகரின் பல்வேறு முக்கிய பகுதிகளிலும் அதிகரித்து காணப்படும்.
இதை சமாளிப்பது குறித்தும், மக்களுக்கு எந்தவித பாதிப்புமின்றி உரிய பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என்பது பற்றியும் காவல் துறையினர் ஆலோசித்து வருகின்றனர்.
பொதுமக்கள், வாகன ஓட்டிகள் பாதிக்காத வகையில், விழுப்புரம் நகரில் கே.கே., ரோடு, காமராஜர் வீதி உட்பட வாகன போக்குவரத்தை, பண்டிகை தருணங்களில் அதிகமாக உள்ள பகுதிகளில் ஒருவழி பாதையாக மாற்றலாமா என போலீசார் தீவிரமாக ஆலோசனை செய்து வருகின்றனர். இதை கண்காணிப்பதோடு, அதை மீறுவோர் மீது எந்தவித பாரபட்சமின்றி அபராதம் வசூலித்து நடவடிக்கை எடுக்கவும் போலீசார் ஆயத்தமாகி வருகின்றனர்.
இதன் மூலம் நகரின் முக்கிய சாலைகளில் பண்டிகை காலங்களில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதோடு, மக்களும் சுலபமாக கடைகளுக்கு வந்து செல்வர். இது மட்டுமின்றி, நகரின் முக்கிய இடங்களில் தற்காலிக கோபுரங்கள் அமைத்து வாகன போக்குவரத்து மற்றும் மக்களின் பாதுகாப்பை கண்காணிக்கவும் போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளனர். பொதுமக்கள் பண்டிகை காலங்களில் பாதுகாப்பாக பயணிப்பதற்காக போலீசார் இந்த முயற்சியில் ஈடுபடுவதற்கான தீவிர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.