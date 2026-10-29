விவசாய கண்காட்சி

UPDATED : அக் 28, 2026 05:50 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:46 PM
வானுார்: தட்சசீலா பல்கலைக்கழக வேளாண் மாணவர்கள் சார்பில், திருச்சிற்றம்பலம் உதவி வேளாண்மை இயக்குநர் அலுவலகத்தில் விவசாயக் கண்காட்சி நடந்தது.
தட்சசீலா பல்கலை வேளாண்மை மாணவர்கள், வேளாண் தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து விளக்கம் அளித்தனர். விதைப்பந்து தயாரித்தல், சமையலறைக் கழிவுகளிலிருந்து இயற்கை உரம் தயாரித்தல், குறைந்த செலவில் காளான் வளர்ப்பு, சொட்டுநீர்ப் பாசனம், மண்புழு உரம் தயாரித்தல், கிடைமட்ட விவசாயம், செங்குத்து விவசாயம் மற்றும் மூடாக்கு முறைகள் குறித்து செயல்விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது. நிகழ்ச்சியில், விவசாயிகள், மாணவர்கள், பெண்கள் பலர் கலந்து கொண்டு பயன்பெற்றனர். நிகழ்ச்சியில் உதவி வேளாண்மை இயக்குநர் எத்திராஜ், வேளாண்மை அலுவலர் ரேவதி, உதவி வேளாண்மை அலுவலர் மற்றும் அலுவலகப் பணியாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.