காட்ராம்பாக்கத்தில் பசுமைக் குடில் வேளாண் துறை அதிகாரி ஆய்வு
காட்ராம்பாக்கத்தில் பசுமைக் குடில் வேளாண் துறை அதிகாரி ஆய்வு
UPDATED : நவ 14, 2026 04:45 PM
ADDED : நவ 14, 2026 04:42 PM
வானுார்: காட்ராம்பாக்கத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பசுமைக் குடிலை, வேளாண் உற்பத்தி ஆணையர் ஆய்வு செய்தார்.
வானுார் அடுத்த காட்ராம்பாக்கம் வருவாய் மூலம் தேசிய கிராமத்தில் தோட்டக்கலைத்துறை, தோட்டக்கலை இயக்ககத்தின் கீழ் மானியம் பெற்று 3,000 சதுர மீட்டரில் உயர் தொழில்நுட் பசுமைக் குடில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனை வேளாண் உற்பத்தி ஆணையர் மற்றும் அரசு செயலர் வெங்கடேஷ் ஆய்வு செய்தார்.
அப்போது, காட்ராம்பாக்கம் விவசாயி விஸ்வநாதனின், சாகுபடி முறைகள், தொழில் நுட்பங்கள் மற்றும் வரவு செலவுகள் ஆகிய விபரங்களைக் கேட்டறிந்தார்.
இந்த ஆய்வின் போது விழுப்புரம் மாவட்ட தோட்டக்கலை துணை இயக்குநர் வெங்கட்ராமன், வானுார் வட்டார தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநர் மணிமேகலை, துணை தோட்டக்கலை அலுவலர் கிருஷ்ணா, உதவி தோட்டக்கலை அலுவலர் கோபிநாத் ஆகியோர் உடனிருந்தனர்.