அரசு விதைப் பண்ணையில் வேளாண் துறை செயலர் ஆய்வு

UPDATED : நவ 14, 2026 06:54 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:52 PM
திருவெண்ணெய்நல்லுார்: இருவேல்பட்டு அரசு விதைப் பண்ணையில் வேளாண் உற்பத்தி ஆணையர், அரசு செயலர் வெங்கடேஷ் நேரில் ஆய்வு செய்தார்.
ஆய்வின்போது, அரசு விதைப் பண்ணையில் நடந்து வரும் சாகுபடி முறைகள் மற்றும் நவீன தொழில்நுட்பப் பணிகளை பார்வையிட்டார். அப்போது, பண்ணையில் நவீன தொழில்நுட்பங்களை முறையாகப் பயன்படுத்தி, தரமான விதை உற்பத்தியை மேற்கொள்ள வேண்டும். மற்ற விவசாயிகளுக்கு முன்னுதாரணமாகத் திகழும் வகையில் பண்ணையின் செயல்பாடுகள் சிறப்பாக அமைய வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார்.
ஆய்வின்போது, வேளாண்மை இணை இயக்குநர் (பொறுப்பு) சுரேஷ், விதை ஆய்வு துணை இயக்குநர் சரவணன், கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர் (விவசாயம்) சரவணன், தோட்டக்கலைத் துறை துணை இயக்குநர் வெங்கட்ராமன், திருவெண்ணெய்நல்லுார் வேளாண்மை உதவி இயக்குநர் சுஜாதா, விதைச்சான்று உதவி இயக்குநர் பாபு, விதைச்சான்று அலுவலர் கனகராஜ், வேளாண்மை அலுவலர் ரமணகீதா உட்பட பலர் உடனிருந்தனர்.