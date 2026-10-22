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அனுமதியின்றி பேனர் வைத்த அ.தி.மு.க., நிர்வாகி மீது வழக்கு

அனுமதியின்றி பேனர் வைத்த அ.தி.மு.க., நிர்வாகி மீது வழக்கு

UPDATED : அக் 16, 2026 08:09 PM

ADDED : அக் 16, 2026 08:06 PM

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UPDATED : அக் 16, 2026 08:09 PM ADDED : அக் 16, 2026 08:06 PM

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விழுப்புரம்: அனுமதியின்றி டிஜிட்டல் பேனர் வைத்த அ.தி.மு.க., நகர செயலாளர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்தனர்.

வளவனுார் போலீசார் கடைவீதி கூட்ரோட்டில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, அதே பகுதியை சேர்ந்த அ.தி.மு.க., நகர செயலாளர் காசிநாதன், 75; என்பவர் அனுமதியின்றி கட்சி டிஜிட்டல் பேனர் வைத்திருந்தது தெரியவந்தது.

வளவனுார் போலீசார் காசிநாதன் மீது வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.

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