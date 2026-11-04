அ.தி.மு.க., பொதுக்கூட்டம்

ADDED : நவ 01, 2026 06:34 PM
வானுார்: வானுார் மற்றும் கிளியனுார் ஒன்றிய அ.தி.மு.க., சார்பில், கட்சியின் 55ம் ஆண்டு துவக்க விழா மற்றும் பொதுக்கூட்டம் திருச்சிற்றம்பலம் கூட்ரோட்டில் நடந்தது.
கூட்டத்திற்கு, ஒன்றிய செயலாளர்கள் பக்தவச்சலம், வெற்றிவேந்தன், வேல்முருகன் வரவேற்றனர். முன்னாள் அமைச்சர் சின்னையா, மாவட்ட செயலாளர் பசுபதி, தலைமைக் கழக பேச்சாளர் ரூபன்ராஜ் ஆகியோர் சிறப்புரையாற்றினர்.
கூட்டத்தில், 70 வயதைக் கடந்த அ.தி.மு.க., நிர்வாகிகளுக்கு வேட்டி, புடவை மற்றும் கேடயம் வழங்கி கவுரவிக்கப்பட்டனர்.
கூட்டத்தில், ஜெ., பேரவை துணைச் செயலாளர் திருப்பதி பாலாஜி, அ.தி.மு.க., நிர்வாகிகள் விஸ்வநாதன், குணசேகர், ராமு, இளையராஜா, சிவக்குமார், உமாபதி, வேல்முருகன், பாலகிருஷ்ணன், ஜெகன்நாதன், பிரகாஷ், சந்திரமோகன், பிரகாஷ், காமராஜ், மாலா, பிரதாப், அருள், மோகன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.