ஆலம்பூண்டியில் சிறுமி மாயமான வழக்கு 2ம் நாளாக சி.பி.சி.ஐ.டி., டி.எஸ்.பி., விசாரணை
ஆலம்பூண்டியில் சிறுமி மாயமான வழக்கு 2ம் நாளாக சி.பி.சி.ஐ.டி., டி.எஸ்.பி., விசாரணை
ADDED : அக் 24, 2026 01:06 AM
செஞ்சி: செஞ்சி அருகே 7 வயது சிறுமி காணாமல் போன வழக்கில், சி.பி.சி.ஐ.டி., டி.எஸ்.பி., 2ம் நாளாக நேற்றும் விசாரணை நடத்தினார்.
விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி அடுத்த ஆலம்பூண்டியில் 7 வயது சிறுமி ேஹமலதா காணாமல் போன வழக்கு கடந்த 21ம் தேதி சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசாரின் விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டது.
இதை தொடர்ந்து, சி.பி.சி.ஐ.டி., டி.எஸ்.பி., கீதா தலைமையிலான போலீசார் நேற்று முன்தினம் முதல் கட்ட விசாரணையை தொடங்கினர்.
இந்த வழக்கு தொடர்பாக சத்தியமங்கலம் போலீசார் ஏற்கனவே நடத்திய விசாரணை தகவல்களை நேற்று சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து, டி.எஸ்.பி., கீதா, இன்ஸ்பெக்டர் ரேவதி உள்ளிட்ட 12 பேர் கொண்ட குழுவினர், சிறுமியின் வீட்டில் 2வது நாளாக ஆய்வு மேற்கொண்டனர். வீட்டின் உட்புறம் மற்றும் சுற்றுப்புறப் பகுதிகளை முழுமையாக வீடியோவில் பதிவு செய்தனர்.
மேலும், வீட்டைச் சுற்றியுள்ள குடியிருப்புகள், நிலங்கள் உள்ளிட்ட பகுதிகளின் அமைப்பு குறித்து விபரங்களைச் சேகரித்து வரைபடம் தயாரித்தனர். சிறுமியின் தாயார் பவானியிடம், தனியாக 20 நிமிடங்கள் விசாரணை நடத்தினர். தொடர்ந்து, சிறுமியின் 18 வயது அக்காவிடமும் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
கிராம நிர்வாக அலுவலர் ரஞ்சிதம் உடனிருந்தார். அவரிடம் இருந்த கிராம வரைபடம் மற்றும் வருவாய்த்துறை ஆவணங்களை பார்வையிட்டு, தேவையான ஆவணங்களை கேட்டுப் பெற்றனர்.
சிறுமி காணாமல் போன தெருவின் அமைப்பு, சுற்றுப்புறப் பகுதிகள், அங்கிருந்து வெளியேறக்கூடிய வழிகள் ஆகியவற்றை துல்லியமாக அறியும் நோக்கில் இந்த ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
இருப்பினும், தற்போதைய நடவடிக்கைகள் விரிவான விசாரணையின் அடுத்தகட்டமாக இல்லாமல், வழக்கின் பின்னணி மற்றும் சம்பவ இடத்தின் அமைப்பை அறியும் பூர்வாங்க ஆய்வாகவே இருந்தது.
ஆய்விலும், விசாரணையிலும் கிடைத்துள்ள தகவல்களைக் கொண்டு விசாரணையின் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் இருக்கும் என தெரிகிறது.