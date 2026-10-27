ஆலம்பூண்டி சிறுமி மாயமான வழக்கு: 3 தினங்களுக்குள் விசாரணை முடியும் என டி.எஸ்.பி., தகவல்
ஆலம்பூண்டி சிறுமி மாயமான வழக்கு: 3 தினங்களுக்குள் விசாரணை முடியும் என டி.எஸ்.பி., தகவல்
ADDED : அக் 27, 2026 08:55 PM
செஞ்சி: விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அடுத்த ஆலம்பூண்டியில், 7 வயது சிறுமி ஹேமலதா மாயமான வழக்கில், சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் நேற்று 6-வது நாளாக விசாரணை நடத்தினர்.
சி.பி.சி.ஐ.டி., டி.எஸ்.பி.,க்கள் வேல்முருகன், கீதா ஆகியோர் தலைமையில் சிறுமியின் குடும்பத்தினரிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தினர்.
சில தினங்களுக்கு முன்பு சிறுமிக்கு ஜாதகம் கணித்துக்கொடுத்த ஜோதிடரிடமும், அதே பகுதியில், ஆஞ்சநேயர் கோவிலில் குறி சொல்லும் பூசாரி ஒருவரிடம் நேற்று விசாரணை நடத்தினர்.அத்துடன் ஏற்கனவே போலீசார் சேகரித்த தகவல்கள் மற்றும் கிடைத்துள்ள விவரங்களை ஆய்வு செய்தனர்.
ரயில்நிலையங்களில் ஆய்வு
சிறுமி வெளி மாநிலங்களுக்கு கடத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்ற கோணத்தில் சிறுமி மாயமான நாளில், சென்னை உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் முக்கிய ரயில் நிலையங்களில் பதிவான சி.சி.டி.வி., கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
இதன் மூலம் சிறுமி ரயில் நிலையங்களுக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டாரா, அல்லது வேறு வழித்தடங்கள் வழியாக அழைத்துச் செல்லப்பட்டாரா என்பது குறித்து துப்புத் துலக்க போலீசார் முயன்று வருகின்றனர்.
3 நாட்களுக்குள் விசாரணை முடியும்
விசாரணையின் தற்போதைய நிலை குறித்து சி.பி.சி.ஐ.டி., டி.எஸ்.பி., வேல்முருகனிடம் செய்தியாளர்கள் கேட்டபோது, ‘தற்போதுதான் ஆரம்பகட்ட விசாரணை துவங்கி உள்ளது. இன்னும் மூன்று தினங்களுக்குள், விசாரணை முடிவடைந்துவிடும்’ என தெரிவித்தார்.
சிறுமி மாயமாகி பல தினங்கள் கடந்தும் இதுவரை அவரைப் பற்றிய உறுதியான தகவல் கிடைக்காத நிலையில், அடுத்த மூன்று நாட்களில் விசாரணை முடியும் என விசாரணை அதிகாரி தெரிவித்திருப்பது
பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.