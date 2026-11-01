ஆலம்பூண்டி சிறுமி மாயமான வழக்கு ரவுடியின் நண்பரிடம் விசாரணை
ஆலம்பூண்டி சிறுமி மாயமான வழக்கு ரவுடியின் நண்பரிடம் விசாரணை
ADDED : நவ 01, 2026 08:47 PM
செஞ்சி: செஞ்சி அருகே சிறுமி மாயமான வழக்கில் ரவுடியின் நண்பரிடம் சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அடுத்த ஆலம்பூண்டி கிராமத்தில் 7 வயது சிறுமி ஹேமலதா மாயமான வழக்கில் இன்று (நவ.,1) 11வது நாளாக சி.பி.சி.,ஐ.டி., போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். டி.எஸ்.பி., கீதா, இன்ஸ்பெக்டர் ரேவதி ஆகியோர் சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி ராஜ்குமரின் நண்பர் பரதன்தாங்கலைச் சேர்ந்த அஜித்குமாரிடம் இன்று 3 மணி நேரம் விசாரணை நடத்தினர்.
கடந்த மாதம் 22ம் தேதி விசாரணையை துவக்கிய சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் சிறுமியின் தாய் பவானி, தந்தை வடிவேல், பாட்டி சாந்தி, சிறுமியின் அக்கா, உறவினர்கள், அக்காவின் மாப்பிள்ளை வீட்டார் என குடும்பத்தினரிடமும், அத்துடன் கிராமத்தைச் ஜோசியர், ஆஞ்சநேயர் கோவில் பூசாரி, சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி மற்றும் சிறுமியின் குடும்பத்தினருக்கு அதிகம் போன் செய்தவர்கள் என 50க்கும் மேற்பட்டவர்களுடன் இதுவரை விசாரணை நடத்தியுள்ளனர்.
பல்வேறு கோணங்களில் நடந்த இந்த விசாரணை இதுவரையில் எந்த முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை.