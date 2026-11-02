அகில இந்திய மல்லர் கம்பம் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு வரவேற்பு
அகில இந்திய மல்லர் கம்பம் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு வரவேற்பு
UPDATED : நவ 01, 2026 07:51 PM
ADDED : நவ 01, 2026 07:46 PM
விழுப்புரம்: அகில இந்திய பல்கலைக்கு இடையேயான போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு, விழுப்புரத்தில் தமிழ்நாடு மல்லர் கம்பம் கழகம் சார்பில் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
அகில இந்திய பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இடையிலான மல்லர் கம்பம் போட்டி ராஜஸ்தான் மாநிலம், கோட்டா பகுதியில் நடந்தது. கடந்த 28ம் தேதியில் இருந்து 30ம் தேதி வரை நடந்த போட்டியில், 60க்கும் மேற்பட்ட பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் பங்கேற்றனர்.
தமிழகத்தில் இருந்து 8க்கும் மேற்பட்ட பல்கலைக்கழக அணிகள் பங்கேற்றன. போட்டியில் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் சார்பில் 6 மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். அதில் மாணவர் ேஹமச்சந்திரன் தனிநபர் பிரிவில், வெண்கலம் வென்றார்.
இவர், கடந்த 3 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து, மல்லர் தங்கம், வெள்ளி பதக்கம் வென்று வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
வெற்றி பெற்ற மாணவர்கள் மல்லர் கம்பம் கழக செயலாளர் ஜனார்த்தனன், பயிற்சியாளர்கள் செல்வமொழியான், ஸ்ரீராம் ஆகியோருடன் நேற்று மதியம் 12.15 மணிக்கு ரயில் மூலம் விழுப்புரம் வந்தனர்.
தமிழகத்திற்கு பெருமை சேர்த்த மாணவர்களுக்கு, தமிழ்நாடு மல்லர் கம்பம் கழகம் கூடுதல் தலைவர் துரை செந்தில்குமார், அறிஞர் அண்ணா அரசு கலை கல்லுாரி உடற்கல்வி இயக்குநர் ஜோதிப்பிரியா, தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் மல்லர் கம்பம் பயிற்றுநர் ஆதித்தன் ஆகியோர் வரவேற்பு அளித்தனர்.