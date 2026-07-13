﻿ அனைத்து துறை ஓய்வூதியர் சங்க பேரவைக் கூட்டம்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:29 AM
செஞ்சி: செஞ்சியில் தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து துறை ஓய்வூதியர் சங்க செஞ்சி வட்ட கிளையில் 2வது பேரவைக் கூட்டம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலக வளாகத்தில் நடந்தது.
வட்ட தலைவர் ரவிக்குமார் தலைமை தாங்கினார். முனுசாமி வரவேற்றார். மாவட்ட தலைவர் இளங்கோ பிரபு துவக்கி வைத்து பேசினார். வட்ட செயலாளர் அண்ணாதுரை ஆண்டறிக்கையும், பொருளாளர் பலராமன் வரவு செலவு அறிக்கையும் வாசித்தனர்.
ஓய்வு பெற்ற சுகாதாரப் பணிகள் கூடுதல் இயக்குநர் ரமேஷ்பாபு கருத்துரை வழங்கினார்.
ஊரக வளர்ச்சித் துறை ஓய்வூதியர் சங்க மாவட்ட செயலாளர் அறவாழி, துணைத் தலைவர் அண்ணாதுரை, தொடக்கப் பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி மாநில துணைச் செயலாளர் ஷேக்மூசா, ஓய்வு பெற்ற தலைமையாசிரியர் பாலசுப்ரமணியன்.
அரசு ஊழியர் சங்க மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் சுதாகர், மாநில துணை குழு அமைப்பாளர் கலா, அனைத்து துறை ஓய்வூதியர் சங்க மாவட்ட இணைச் செயலாளர் பார்த்திபன், மாவட்ட செயலாளர் அய்யாக்கண்ணு, மேல்மலையனுார் வட்ட தலைவர் சண்முகம் ஆகியோர் வாழ்த்திப் பேசினர்.
வட்ட இணை செயலாளர் ஜெயபாலன் நன்றி கூறினார்.