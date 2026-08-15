மேல்மலையனுார் ஒன்றிய கூட்டம் ரூ.80.61 மதிப்பீட்டில் பணி ஒதுக்கீடு
மேல்மலையனுார் ஒன்றிய கூட்டம் ரூ.80.61 மதிப்பீட்டில் பணி ஒதுக்கீடு
ADDED : ஆக 14, 2026 05:52 PM
அவலுார்பேட்டை: மேல்மலையனுார் ஒன்றிய கூட்டத்தில் 80 லட்சத்து 61 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பணிகள் ஒதுக்கீடு செய்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
மேல்மலையனுார் பி.டி.ஓ., அலுவலக வளாகத்தில் ஒன்றிய கூட்டம் நடந்தது. சேர்மன் கண்மணி நெடுஞ்செழியன் தலைமை தாங்கினார். பி.டி.ஓ.,க்கள் சரவணகுமார், ஏகாம்பரம், காஞ்சனா, ஒன்றிய கவுன்சிலர்கள், அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர். கூட்டத்தில் வரவு, செலவு கணக்குகள் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டன.
அவலுார்பேட்டை திரவுபதி அம்மன் கோவில் சிமென்ட் தளம், அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் மினி ஸ்டே டியம் அமைக்க பாறைகளை உடைத்து சமன்படுத்துதல். மேல்மலையனுாரில் எம்.சி.ராஜா நகர், அங்காளம்மன் நகரில் சிமென்ட் ரோடு, பி.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் டைல்ஸ், ஸ்டீல் அமைத்தல்.
கோவில்புரையூரில் கோ.தோப்பு வரை சாலை பழுது நீக்கம் செய்தனர். பள்ளவூர், கொரட்டுக்குப்பம் கிராமங்களில் ஆழ்துளை கிணறு சுத்தம் செய்து, புதிய மின் மோட்டார் பைப் லைன் அமைப்பது. மோட்டூரில் மேல்நிலை நீர் தேக்க தொட்டி சீரமைப்பது. வளத்தியில் சமுதாய கூடத்தில் பால் சீலிங், பெயின்ட், வார சந்தை பகுதியில் சுற்று சுவர், பெரிய ஏரி அருகே குளத்தில் சாய்வுதளம் அமைப்பது உட்பட 17 பணிகள் 80 லட்சத்து 61ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் செய்திட தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.