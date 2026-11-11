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அங்காளம்மன் கோவிலில் அமாவாசை ஊஞ்சல் உற்சவம்

அங்காளம்மன் கோவிலில் அமாவாசை ஊஞ்சல் உற்சவம்

UPDATED : நவ 10, 2026 10:35 AM

ADDED : நவ 10, 2026 10:31 AM

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UPDATED : நவ 10, 2026 10:35 AM ADDED : நவ 10, 2026 10:31 AM

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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அடுத்த ஆற்காடு அங்காளம்மன் கோவிலில், ஐப்பசி மாத அமாவாசை ஊஞ்சல் உற்சவம் நடந்தது.

விழாவையொட்டி அங்காளம்மன் மற்றும் சிவபெருமானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடந்தது.

இதில், அங்காளம்மனுக்கு தங்கக்கவசம் அணிவிக்கப்பட்டு சிறப்பு அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார். தொடர்ந்து இரவு 11:00 மணிக்கு உற்சவர் சிறப்பு மலர் அலங்காரத்தில் ஊஞ்சலில் எழுந்தருளினார்.

ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.

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