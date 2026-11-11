/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/அம்மன் கோவிலில் கேதார கவுரி நோன்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 10:35 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:31 AM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அமைச்சார் அம்மன் கோவிலில் கேதார கவுரி நோன்பு நடந்தது.
விழுப்புரம் மந்தக்கரை அருகே உள்ள மழுக்கரை மேய்ந்த மாரியம்மன் (அமைச்சார் அம்மன்) கோவிலில் தீபாவளி மற்றும் அமாவாசையை முன்னிட்டு கேதார கவுரி நோன்பு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
இதனை முன்னிட்டு நேற்று முன்தினம் கோவிலில் காலையில் சிறப்பு அபிேஷகமும், மாலையில் நோன்பு நிகழ்ச்சியும் நடந்தது. இதில், ஏராளமான பெண்கள் கலந்து கொண்டு நோன்பு எடுத்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.