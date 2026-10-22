/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/அன்புமணி பிறந்தநாள் விழா
UPDATED : அக் 09, 2026 06:29 PM
ADDED : அக் 09, 2026 06:26 PM
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விக்கிரவாண்டி: முண்டியம்பாக்கத்தில் பா.ம.க., தலைவர் அன்புமணி பிறந்தநாள் விழா நடந்தது.
அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனை எதிரில் நடந்த விழாவிற்கு முன்னாள் வடக்கு மாவட்ட செயலாளர்,
சிந்தாமணி புகழேந்தி தலைமை தாங்கி கட்சி கொடி ஏற்றி வைத்து பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு, அன்னதானம் வழங்கினார்.
ஊடக பிரிவு மாநில செயலாளர் சுபாஷ் சந்திரபோஸ், நீர்நிலை பாதுகாப்பு சங்க மாவட்ட செயலாளர் முருகன், முன்னாள் ஒன்றிய செயலாளர்கள் சக்திவேல், சந்தோஷ், எழில், குழந்தைவேல், முன்னாள் ஒன்றிய தலைவர்கள் கிருஷ்ணமூர்த்தி, குமரன்,ஒன்றிய துணை செயலாளர் தினேஷ், தண்டபாணி, காளிதாஸ், ரவி, கங்காதரன், பழனிவேல், மகேந்திரன், கிளைச்செயலாளர் தனஞ்செழியன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.