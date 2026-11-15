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அங்கன்வாடி குழந்தைகளுக்கு சர்க்கரை பொங்கல் வழங்கல்
அங்கன்வாடி குழந்தைகளுக்கு சர்க்கரை பொங்கல் வழங்கல்
ADDED : நவ 13, 2026 06:01 PM
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விக்கிரவாண்டி: விக்கிரவாண்டி அடுத்த சிந்தாமணி அங்கன்வாடி மையத்தில் குழந்தைகளுக்கு, கலெக்டர் சர்க்கரை பொங்கல் வழங்கினார்.
விழாவையொட்டி, நேற்று காலை கலெக்டர் ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் தலைமையில் மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் ராமன் முன்னிலையில் சிந்தாமணி அங்கன்வாடி மைய குழந்தைகளுக்கு சர்க்கரை பொங்கல் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
ரவிக்குமார் எம்.பி .,சிவக்குமார் எம்.எல்.ஏ., சி.இ.ஓ., பாலமுரளி, குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்ட அலுவலர் சுகிர்தா தேவி, தாசில்தார் மகாதேவன், பி.டி.ஓ.,க்கள் சாகிதாபானி, பாலச்சந்திரன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.