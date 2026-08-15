அண்ணா அரசு பொறியியல் கல்லுாரியில் 10 நாட்களாக தொடர் மின்தடை: விடுதி மாணவர்கள் பாதிப்பு
அண்ணா அரசு பொறியியல் கல்லுாரியில் 10 நாட்களாக தொடர் மின்தடை: விடுதி மாணவர்கள் பாதிப்பு
UPDATED : ஆக 12, 2026 05:10 PM
ADDED : ஆக 12, 2026 04:51 PM
திண்டிவனம்: திண்டிவனத்திலுள்ள அண்ணா பொறியியல் கல்லுாரியில்,10 நாட்களாக மின்தடையால், மாணவர்கள் பாதிப்பிற்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
திண்டிவனம்-திருவண்ணாமலை புறவழிச்சாலையிலுள்ள கோவிந்தசாமி அரசு கல்லுாரி அருகில் உள்ள மேல்பாக்கத்தில் அண்ணா பல்லைக்கழக கட்டுப்பாட்டில் உள்ள அரசு பொறியியல் கல்லுாரி நுழைவாயிலில் டிரான்ஸ்பார்மர் உள்ளது.
இந்த டிரான்ஸ்பார்மருக்கு வரும், மின்சாரம் புமிக்கடியில் புதை கேபிள் மூலம் கொண்டு வரப்படுகிறது.
கடந்த, 10 தினங்களுக்கு முன், கேபிள் வரும் வழியில் 'பர்ஸ்ட்' ஆகிவிட்டதால், டிரான்ஸ்பார்மருக்கு வரும் மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டது.
இதனால் கல்லுாரிக்கு வரும் மின்சப்ளை முற்றிலும் துண்டிக்கப்பட்டது. மின்இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து கல்லுாரியில் ஜெனரேட்டர் மூலம் அலுவலகம் மற்றும் கல்லுாரி வகுப்புகள் இயங்குகின்றது.
இதற்கிடையில் மின்தடை காரணமாக கல்லுாரி வளாகத்தில் உள்ள மாணவர் விடுதியில் தங்கி படிக்கும் வெளியூரை சேர்ந்த, 500 மாணவ, மாணவிகள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதுகுறித்து விடுதி மாணவர்கள் கூறியதாவது:
மின்சப்ளை இல்லாததால் இரவு நேரத்தில் துாங்க முடியவில்லை. தினந்தோறும் ஒரு மணி நேரம் குடிநீர் மற்ற தேவைகளுக்காக ஜெனரேட்டர் உதவியால் தற்காலிகமாக மின் இணைப்பு வழங்கப்படுகின்றது. மற்ற நேரங்களில் மின் இணைப்பு இல்லை. பகலில் ஒரு மணி நேரமும், இரவில் ஒரு மணி நேரம் மட்டுமே மின்சாரம் தற்காலிகமாக வழங்கப்படுகின்றது. மின்தடையால் மாணவர்கள் படிக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. மின்தடையை சரி செய்ய வேண்டும் என்று கல்லுாரி நிர்வாகத்திடம் புகார் கூறியும், இதுவரை மின்தடை சீர் செய்யப்படவில்லை. மாவட்ட கலெக்டர் தலையிட்டு மின்தடையை நீக்குவதற்கு துரித நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இ்வவாறு அவர்கள் கூறினர்.