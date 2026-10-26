சிவன் கோவில்களில் அன்னாபிேஷகம்

ADDED : அக் 25, 2026 08:29 PM
விழுப்புரம்: ஐப்பசி பவுர்ணமியையொட்டி, விழுப்புரம் கைலாசநாதர் கோவிலில் அன்னாபிேஷகம் நடந்தது.
விழுப்புரம் பிரஹன்னநாயகி சமேத கைலாசநாதர் கோவிலில் இன்று (அக்.,25) மாலை 6:30 மணிக்கு மூலவருக்கு அன்னாபிேஷகம் நடந்தது. பின், இரவு 10:00 மணிக்கு மூலவர் மீது சாற்றப்பட்ட அன்னம் கலைக்கப்பட்டு, சண்டிகேஸ்வரர் பெருமானுக்கு வழிபாடு நடந்தது.
விக்கிரவாண்டி
விக்கிரவாண்டி புவனேஸ்வரி உடனுறை புவனேஸ்வரர் கோவிலில் புவனேஸ்வரர், புவனேஸ்வரி அம்மன், நந்தீஸ்வரருக்கும் சிறப்பு அபிஷேக, ஆராதனை நடந்தது. மேலும், ஆசூரில் அழகம்மை உடனுறை ஆலந்துறை ஈஸ்வரர் கோவிலில் சிறப்பு அபிஷேகம் நடந்து அன்னத்தாலும் மலர்களாலும் சிறப்பு அலங்காரம் செய்து மகாதீப ஆராதனை நடந்தது.
செஞ்சி
செஞ்சி அடுத்த மேலச்சேரி பிரஹன்ன நாயகி சமேத மத்தளேஸ்வரர் கோவிலில் சிறப்பு அபிஷேகம் செய்து இன்று மாலை அன்னாபிஷேகமும், சிறப்பு அலங்காரம் மற்றும் தீபாராதனை நடந்தது.
இதேபோல் ஜெயங்கொண்டான் தையல்நாயகி உடனுறை ஜெயங்கொண்டேஸ்வரர் கோவில், தையூர், தையல்நாயகி உடனுறை தடுத்தாண்டீஸ்வரர் கோவில்களில் சிறப்பு அபிஷேகமும், அன்னாபிஷேகமும், மகா தீபாராதனையும் நடந்தது. திரளாக பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.