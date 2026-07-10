அன்னியூர் அரசு கல்லுாரிக்கு உடற்கல்வி இயக்குநர் தேவை
அன்னியூர் அரசு கல்லுாரிக்கு உடற்கல்வி இயக்குநர் தேவை
ADDED : ஜூலை 10, 2026 01:59 AM
விழுப்புரம்: அன்னியூர் கருணாநிதி அரசு கலைக்கல்லுாரியில் உடற்கல்வி இயக்குநரை நியமிக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
விழுப்புரம் அடுத்த அன்னியூரில் கருணாநிதி அரசு கலைக்கல்லுாரி கடந்த ஆண்டு துவங்கப்பட்டது. ஓராண்டு முடிந்து தற்போது இரண்டாம் ஆண்டில் கல்லுாரி அடியெடித்து வைத்து, மாணவர் சேர்க்கை நடந்து வருகிறது. இக்கல்லுாரியில் முதலாம் ஆண்டில் 133 மாணவர்களும், இரண்டாம் ஆண்டில் 230 மாணவர்களும் படித்து வருகின்றனர்.
இக்கல்லுாரியில் உடற்கல்வி இயக்குநர் பணியிடம் ஏற்படுத்தப்படாமல் உள்ளது. இதனால், விளையாட்டு திறனை ஊக்குவிக்க கல்லுாரி நிர்வாகமே அங்கு பணிபுரியும் விளையாட்டு பாடங்கள் தெரிந்த ஒரு பேராசிரியரை நியமனம் செய்துள்ளது. இதன் மூலம் மாணவர்களுக்கு கேரம், புட் பால், செஸ், கபடி ஆகிய விளையாட்டுகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இக்கல்லுாரியானது, முற்றிலும் கிராமப்புறங்களுக்கு மத்தியில் அமைந்துள்ளது. இதனால், கல்லுாரியில் உடற்கல்வி இயக்குநரை நியமிக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதன் மூலம், கல்லுாரி மாணவர்களுக்கு வாலிபால், பாஸ்கட் பால், புட் பால், கிரிக்கெட், கபடி, கோ கோ, டேபிள் டென்னிஸ், செஸ், கேரம் போன்ற விளையாட்டுகளுக்கு பயிற்சி அளிக்க வேண்டும். இதனால், கிராமப்புறங்களில் உள்ள மாணவர்கள், விளையாட்டில் சாதனைபடைக்க ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும்.
எனவே, அன்னியூர் கருணாநிதி அரசு கலைக் கல்லுாரியில் விளையாட்டு உடற்கல்வி இயக்குநரை நியமிக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.