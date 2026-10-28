லஞ்ச ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு உறுதிமொழி

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UPDATED : அக் 27, 2026 06:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:26 PM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில், அரசு போக்குவரத்து கழக அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு நாள் உறுதிமொழி ஏற்றனர்.
தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழக, விழுப்புரம் கோட்ட தலைமை அலுவலகத்தில், லஞ்ச ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு நாள் உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டது.
மேலாண் இயக்குநர் ஸ்ரீதரன் தலைமையில், அலுவலர்கள், பணியாளர்கள், தொழிலாளர்கள், லஞ்ச ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு நாள் உறுதிமொழி ஏற்றனர். பொது மேலாளர்கள் ரவீந்திரன், ஜெகதீசன், தணிக்கை அலுவலர் துர்க்கைசாமி உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.