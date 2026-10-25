அம்பேத்கர் விருதுக்கு விண்ணப்பம் வரவேற்பு

UPDATED : அக் 24, 2026 01:10 AM
ADDED : அக் 24, 2026 01:07 AM
விழுப்புரம்: ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை சார்பில் அம்பேத்கர் விருதுக்கு விண்ணப்பிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
கலெக்டர் ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் செய்திக்குறிப்பு:
ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியின மக்களின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்களை இணைத்து தொண்டு செய்யும் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கு ஆண்டுதோறும் தமிழக அரசு சார்பில் அம்பேத்கர் விருதை, முதல்வர் தலைமையிலான உயர்மட்ட குழு தேர்ந்தெடுத்து வழங்கி வருகிறது. இவ்விருதுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
இவ்விருது பெற ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினர் சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த மக்களின் சமூக பொருளாதார மற்றும் கல்வி நிலையை உயர்த்துவதற்கு முக்கிய முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்க வேண்டும். இந்த மக்களின் வாழ்க்கைத் தரம் உயர பணிகள் மேற்கொண்டிருக்க வேண்டும். கடந்த 10 ஆண்டுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள், சாதனைகள் குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.
இவ்விருது பெற மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலகத்தில் விண்ணப்பத்தினை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
விண்ணப்பங்களை பூர்த்தி செய்து மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலகம், கலெக்டர் அலுவலகம், விழுப்புரம் என்ற முகவரிக்கு நேரிலோ அல்லது தபால் மூலமாகவோ வரும் நவம்பர் 30ம் தேதிக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.