காப்புக் காட்டில் கிடைத்த எலும்புகள் காணாமல் போன முதியவரா? டி.என்.ஏ., சோதனைக்குட்படுத்த நடவடிக்கை
காப்புக் காட்டில் கிடைத்த எலும்புகள் காணாமல் போன முதியவரா? டி.என்.ஏ., சோதனைக்குட்படுத்த நடவடிக்கை
ADDED : நவ 14, 2026 04:10 PM
செஞ்சி: காப்புக் காட்டில் போலீசார் கண்டெடுத்த எலும்புகள் காணாமல் போன முதியவரின் எலும்புகளா என கண்டறிய டி.என்.ஏ., பரிசோதனை செய்ய போலீசார் முடிவு செய்துள்ளனர்.
செஞ்சி அடுத்த ஆலம்பூண்டியில் காணாமல் போன சிறுமியை தேடி வரும் போலீசார் நேற்று (நவ.,13) சிறுவாடி காப்புக் காட்டுப் பகுதியில் முள் தோப்பில் எலும்புகளை கண்டு பிடித்தனர். அதன் அருகே சட்டை, கைலி, செருப்பு உள்ளிட்டவை இருந்தன.
இதையடுத்து சமீபத்தில் காணாமல் போனவர்கள் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். அதில், திருவண்ணாமலை மாவட்டம், கீழ்பென்னாத்துார் அடுத்த கத்தாழம்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்த சங்கர், 74; கடந்த செப்டம்பர் 3ம் தேதி காணாமல் போனது தெரியவந்தது
அதனைத் தொடர்ந்து, அவரது மகன் பிரபு மற்றும் குடும்பத்தினரிடம் சட்டை, கைலி, செருப்பு ஆகியவற்றை காட்டினர். அவர்கள், அவை சங்கருடையது என உறுதி செய்தனர்.
இதையடுத்து எலும்புகளின் டி.என்.ஏ., மற்றும் குடும்பத்தினர் டி.என்.ஏ., ஒன்றாக உள்ளதா என ஆய்வுக்கு அனுப்ப போலீசார் முடிவு செய்துள்ளனர். அதன் முடிவுகள் வந்த பின்னரே எலும்புகளின் அடையாளம் உறுதி செய்யப்படும்.