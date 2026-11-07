நீயா? நானா?... சாலை செப்பனிட நிதி ஒதுக்க காரணம் யார்? பா.ம.க., - வி.சி.,யினர் இனிப்பு, போஸ்டர் யுத்தம்: திண்டிவனத்தில் பரபரப்பு
நீயா? நானா?... சாலை செப்பனிட நிதி ஒதுக்க காரணம் யார்? பா.ம.க., - வி.சி.,யினர் இனிப்பு, போஸ்டர் யுத்தம்: திண்டிவனத்தில் பரபரப்பு
UPDATED : நவ 02, 2026 07:20 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:18 PM
UPDATED : நவ 02, 2026 07:20 PM ADDED : நவ 02, 2026 07:18 PM
திண்டிவனம் 31வது வார்டில் உள்ள கிடங்கலிருந்து பூதேரி வரையிலான சாலை, பாதாள சாக்கடை திட்டத்திற்காக தோண்டப்பட்டு பணிகள் நடந்து முடிந்து பல மாதங்களாகியும் புதிய சாலை போடாமல் குண்டும், குழியுமாக இருந்தது. இது குறித்து அந்த வார்டு கவுன்சிலர், பொது மக்கள் சார்பில் கோரிக்கை நகராட்சிக்கு கோரிக்கை வைத்திருந்தனர்.
இந்நிலையில் சமீபத்தில் கிடங்கல் பகுதியில் சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு பார்வையிட்ட போது, அந்தப்பகுதியை சேர்ந்த பொதுமக்கள் பழுதடைந்த சாலையை செப்பனிட வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தனர்.
பழுதடைந்த பூதேரி சாலையை செப்பனிடாத நகராட்சியை கண்டித்து நேற்று காலை பா.ம.க., சார்பில் நகராட்சி அலுவலகம் எதிரில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்ற பா.ம..க,வினரிடம், நகராட்சி கமிஷனர் பானுமதி, சாலையை செப்பனிட நகராட்சி சார்பில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதற்கான உத்தரவை காண்பித்தார். இதை தொடர்ந்து போராட்டம் விலக்கி கொள்ளப்பட்டது.
உடன், இதற்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் பா.ம.க.,வினர் நகராட்சி அலுவலகம் எதிரே பட்டாசு வெடித்து, தங்கள் கட்சியினர் நடத்திய போராட்டம் காரணமாக நிதி ஒதுக்கப்பட்டதாக கூறி பொது மக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கினர்.
இதற்கிடையே திண்டிவனம் தொகுதி வி.சி.,கட்சி சார்பில் நகரம் முழுதும் ஒட்டியுள்ள போஸ்டரில், கிடங்கல்-பூதேரி சாலையைப் பணியை தொடங்கிட நடவடிக்கை எடுத்த அமைச்சர் வன்னி அரசிற்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வாசகம் இடம் பெற்றுள்ளது.
பழுதடைந்த கிடங்கல்-பூதேரி சாலையை செப்பனிடுவதற்கு இரண்டு கட்சியைச் சேர்ந்தவர்களும் சொந்தம் கொண்டாடியது, நகர மக்கள் மத்தியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.