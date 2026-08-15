நள்ளிரவில் பி.எஸ்.என்.எல்.,நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான காப்பர் கேபிள் தோண்டியெடுப்பு: திண்டிவனத்தில் துணிகர திருட்டு
நள்ளிரவில் பி.எஸ்.என்.எல்.,நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான காப்பர் கேபிள் தோண்டியெடுப்பு: திண்டிவனத்தில் துணிகர திருட்டு
UPDATED : ஆக 12, 2026 04:45 PM
ADDED : ஆக 12, 2026 04:43 PM
திண்டிவனம்: திண்டிவனத்தில் மக்கள் நடமாட்டம் உள்ள பகுதியில் பூமிக்கடியில் புதைக்கப்பட்டிருந்த பி.எஸ்.என்.எல்.,நிறுனத்தின் காப்பர் கேபிளை பள்ளம் தோண்டி திருடிய மர்ம கும்பலை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
திண்டிவனத்திலுள்ள நேரு வீதி எப்போதும் மக்கள் நடமாட்டம் மிகுந்த பகுதி. இதில் பழைய கோர்ட்டிற்கு எதிரில் நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவில், 60 மீ., துாரத்திற்கு பள்ளம் தோண்டி, பூமிக்கடியில் புதைக்கப்பட்டிருந்த காப்பர் கேபிள் மர்ம கும்பலால் திருடப்பட்டுள்ளது.
இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்கள், நேரு வீதியிலுள்ள ஒரு சில கடைகளுக்கு போன் மூலம் தொடர்பு கொண்டு 'ஜியோ' கேபிளில் பழுது உள்ளதாகவும், அதனால் பள்ளம் தோண்டி பழுதை சீர் செய்யப்போவாகவும், கூறியுள்ளனர்.
நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு 11:00 மணியிலிருந்து இரவு 2:00 மணி வரை ஒரு பெண் உட்பட, 7 பேர் பள்ளம் தோண்டி, பூமிக்கடியில் புதைக்கப்பட்டிருந்த பி.எஸ்.என்.எல்.,நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான காப்பர் கேபிளை கட் செய்து எடுத்துள்ளனர்.
இதற்கிடையில் கேபிள் கட் செய்யும் போது, ஜியோவின் கேபிளையும் தவறுதலாக கட் செய்தனர். இதனால் ஜியோ சேவை பாதிக்கப்பட்டது.
இதை தொடர்ந்து ஜியோவின் டெக்னிஷியன்கள் பழுதான நேரு வீதிக்கு நள்ளிரவு வந்த போது, திருட்டுதனமாக கேபிளை எடுத்த கும்பலை சேர்ந்தவர்கள் அங்கிருந்து தப்பியோடிவிட்டனர். அவர்கள் ஓடும் போது, 250 கிலோ காப்பர் கம்பிகளை அங்கேயே விட்டுவிட்டனர்.
இது தொடர்பாக ஜியா நிறுவனத்தின் சார்பில் திண்டிவனத்திலுள்ள பி.எஸ்.என்.எல்., அலுவலகத்திற்கு தகவல் தெரிவித்து, வரவழைத்தனர். இதன் பிறகு திருட்டு கும்பல் விட்டு சென்ற காப்பர் கம்பிகளை, பி.எஸ்.என்.எல்., ஊழியர்கள் எடுத்து சென்றனர்.
தற்போது திண்டிவனத்தில், பி.எஸ்.என்.எல்., சார்பில் 'ஆப்டிக்' பைபர் கேபிள் புழக்கத்தில் உள்ளது. காப்பர் கேபிள் சிஸ்டம் தற்போது இல்லை.
இதனால் காப்பர் கேபிள் பயன்படாமல் இருப்பதை தெரிந்து கொண்ட கும்பல், நேரு வீதியில் காப்பர் கேபிள் இருந்த இடத்தை கண்டறிந்து பள்ளம் தோண்டியுள்ளனர்.
சம்பவம் தொடர்பாக பி.எஸ்.என்.எல்., ஜே.டி.ஓ.,பரிமளா, திண்டிவனம் டவுன் போலீசில் புகார் கொடுத்துள்ளார். புகாரின் பேரில் போலீசார், நேரு வீதியிலுள்ள சி.சி.டி.வி.,பதிவுகளை கைப்பற்றி, குற்றவாளிகளை தேடி வருகின்றனர்.
இந்த சம்பவத்தில் ஏற்கனவே திண்டினத்தில் பாதாள சாக்கடை திட்டத்திற்காக பள்ளம் தோண்டும் பணியில் ஈடுபட்ட கூலித்தொழிலாளர்கள் சம்பந்தபட்டிருக்கலாம் என்ற கோணத்தில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.