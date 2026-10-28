டி.வி.நல்லுார் அருகே சிறுமியை கடத்த முயற்சி? வடமாநில வாலிபர் போலீசில் ஒப்படைப்பு
டி.வி.நல்லுார் அருகே சிறுமியை கடத்த முயற்சி? வடமாநில வாலிபர் போலீசில் ஒப்படைப்பு
ADDED : அக் 28, 2026 10:41 PM
திருவெண்ணெய்நல்லுார்: திருவெண்ணெய்நல்லுார் அருகே பள்ளிக்குச் சென்ற சிறுமியை கடத்த முயன்ற வட மாநில நபர்கள் 2 பேரில் ஒருவரை பிடித்து பொதுமக்கள் போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், திருவெண்ணெய்நல்லுார் அடுத்த தென்மங்கலம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் 6ம் வகுப்பு படிக்கும் 12; வயது சிறுமி. இவர் இன்று (அக்.,28) காலை சைக்கிளில் பள்ளிக்குச் சென்று கொண்டிருந்தார்.
அப்போது அந்த வழியாக வந்த துணி விற்பனை செய்யும் இரண்டு வடமாநில வாலிபர்கள் சிறுமையை வழிமறித்து கடத்த முயன்றுள்ளனர்.
அப்போது அந்த சிறுமி சைக்கிளையும், பேக்கையும் கீழே போட்டுவிட்டு கூச்சலிட்டு அருகில் உள்ள வயல்வெளி வழியாக ஓடினார்.
அப்போது அங்கிருந்தவர்கள் சிறுமியிடம் விசாரித்த போது 2 வட மாநில வாலிபர்கள் வழிமறித்ததாக கூறியுள்ளார்.
உடன் அப்பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் தேடியபோது இருவரில் ஒருவர் அதே பகுதியில் சவுக்கு தோப்பில் பதுங்கி இருந்தது தெரியவந்தது. உடன் அவரை பிடித்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.
போலீசார் அந்த நபரை அழைத்துச் சென்று விசாரணை நடத்திய போது விளையாட்டாக செய்து விட்டதாக தெரிவித்துள்ளார்.
போலீசார் சம்பவம் குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.