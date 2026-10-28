UPDATED : அக் 27, 2026 06:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:26 PM
விழுப்புரம்: ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர் வீட்டில் திருட்டு முயற்சி சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
விழுப்புரம் அரசு ஊழியர் நகர் விரிவாக்கம் பகுதியை சேர்ந்தவர் தட்சிணாமூர்த்தி மகன் தியாகராஜன்,65; தமிழக அரசு போக்குரவத்து கழகத்தில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர்.
இவர் தனது குடும்பத்தோடு வீட்டை பூட்டி கொண்டு கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் பெங்களூரு சென்றார். பின், குடும்பத்தோடு நேற்றிரவு 2:00 மணிக்கு வீட்டிற்கு வந்த போது, அங்கிருந்த மர்ம நபர் ஒருவர், அவர்களை கண்டதும் தப்பியோடினார். பின், தியாகராஜன் வீட்டிற்கு சென்ற போது, மரக்கதவு உடைக்கப்பட்டு, உள்ளே பிரோ லாக்கரை உடைத்து திருட முயன்றது தெரிந்தது.
பீரோவில் இருந்த நகைகளை தியாகராஜன் மற்றும் அவரது குடும்பத்தார் வெளியூருக்கு அணிந்து சென்றதால், திருடு போகாமல் தப்பின. இது குறித்து விழுப்புரம் தாலுகா போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.