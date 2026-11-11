/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/வீடு புகுந்து திருட முயன்றவர் கைது
UPDATED : நவ 10, 2026 10:35 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:31 AM
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விழுப்புரம்: வீடு புகுந்து திருட முயன்ற வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
விழுப்புரம் அடுத்த ப.வில்லியனுாரைச் சேர்ந்தவர் இளவரசன், 38; விவசாயி. இவரது வீட்டில் நேற்று முன்தினம் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த கிருஷ்ணராஜ், 21; என்பவர் புகுந்து பித்தளை குத்து விளக்கு மற்றும் பூஜை பொருட்களை திருட முயன்றார்.
இதனைப் பார்த்த இளவரசன், கிருஷ்ணராஜை கையும், களவுமாக பிடித்து வளவனுார் போலீசில் ஒப்படைத்தார். வளவனுார் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து கிருஷ்ணராஜை கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.