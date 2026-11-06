/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/கிராம சபைக் கூட்டத்தில் சேர்ப்பு...
UPDATED : நவ 01, 2026 08:21 PM
ADDED : நவ 01, 2026 08:18 PM
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மயிலம்
கொல்லியங்குணம் கிராமத்தில் நடந்த கூட்டத்திற்கு, கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர் சிவகாமி தலைமை தாங்கி மரக்கன்றுகளை நட்டு வைத்து பேசினார்.
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் மணிவண்ணன் முன்னிலை வகித்தார். ஊராட்சி செயலாளர் சங்கர் வரவேற்றார். கூட்டத்தில் மழைநீர் சேமித்தல், கிராமத்தை சுத்தம் சுகாதாரமாகவும், சுத்தமான குடிநீர் வழங்குவது என்பது உட்பட பல்வேறு தீர்மானங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.