விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட மார்க்கெட் கமிட்டிகளில் ஏலம் துவக்கம்
விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட மார்க்கெட் கமிட்டிகளில் ஏலம் துவக்கம்
UPDATED : நவ 09, 2026 04:02 PM
ADDED : நவ 09, 2026 04:00 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட மார்க்கெட் கமிட்டில் ஏலம் நடப்பதால் விவசாயிகள் விளைபொருட்களை விற்பனை செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
விழுப்புரம் விற்பனைக்குழு செயலாளர் அன்பழகன் செய்திக்குறிப்பு:
விழுப்புரம் விற்பனைக் குழுவின் கீழ் இயங்கும் விழுப்புரம் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களில் உள்ள மார்க்கெட் கமிட்டிகளில் வணிகர்கள் இ–நாம் 2.0 தளம் வழியாக விவசாயிகளின் விளைபொருட்களை கொள்முதல் செய்து அவர்களே நேரடியாக பணப்பட்டுவாடா செய்யவும் வணிகர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.
ஆனால், வணிகர்கள் இம்முறைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பழைய நடைமுறையிலேயே வணிக பரிவர்த்தனை மற்றும் பணப்பட்டுவாடா செய்ய அனுமதித்தால் மட்டுமே ஏலத்தில் கலந்து கொள்வோம் என தெரிவித்து கடந்த அக்டோபர் 21ம் தேதி முதல் கடந்த 5ம் தேதி வரை ஏலத்தில் பங்கேற்காமல் இருந்தனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து வணிகர்களிடயே பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு கடந்த 6ம் தேதி முதல் இ–நாம் 2.0 திட்டம் வணிகர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு விழுப்புரம் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து மார்க்கெட் கமிட்டிகளிலும் விவசாயிகளின் விளைபொருட்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு ஏலம் நடக்கிறது.
மேலும், விவசாயிகள் மார்க்கெட் கமிட்டிகளுக்கு வரும்போது ஆதார் அட்டை நகல், வங்கி கணக்கு புத்தகம் மற்றும் மொபைல் போன் தவறாமல் கொண்டு வந்து விவசாயிகள் நிரந்தர பதிவு மேற்கொண்டு அதற்கான அடையாள அட்டையினை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
இதன்மூலம் எதிர்வரும் காலங்களில் விவசாயிகள் விளைபொருட்களை விற்பனை செய்ய கொண்டு வரும்போது நிரந்தர பதிவு அடையாள அட்டையே போதுமானது.
எனவே, விவசாயிகள் தங்களது விளைபொருட்களை மார்க்கெட் கமிட்டிகளில் விற்பனை செய்து பயனடையலாம்.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.