அஞ்சல் துறையில் விருது

ADDED : ஆக 14, 2026 06:01 PM
செஞ்சி: செஞ்சி தலைமை அஞ்சலகத்தில் செஞ்சி உப கோட்டத்தைச் சேர்ந்த அஞ்சல் துறை சாதனையாளர்களுக்கு விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
உப கோட்ட ஆய்வாளர் அனு தலைமை தாங்கினார். சிறப்பு விருந்தினர் புதுச்சேரி கோட்ட கண்காணிப்பாளர் இனகொல்லு காவ்யா 2025–26ம் நிதியாண்டில் அஞ்சலக சேமிப்பு கணக்குகள், தொடர் வைப்பு நிதி திட்டம், செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டம், பொது வருங்கால நிதி திட்டம், இன்றே சேமிப்போம் திட்டம் ஆகியவற்றில் சிறப்பாக செயல்பட்ட அஞ்சல் அலுவலர்களுக்கு சாதனையாளர் விருது வழங்கினார்.
செஞ்சி உப கோட்டத்தில் உள்ள 83 கிளை அஞ்சலகங்களில் 81 கிளையில் தலா 50 கணக்குகளையும், 7 துணை அஞ்சலகங்களில் தலா 75 சேமிப்பு கணக்குகள் துவங்கியதையும் பாராட்டினார்.
அஞ்சலக திட்டங்கள் குறித்து கிராம மக்களிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என கேட்டு கொண்டார். நிகழ்ச்சியில் செஞ்சி உட்கோட்டத்தைச் சேர்ந்த அஞ்சலக ஊழியர்கள் பங்கேற்றனர்.