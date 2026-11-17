/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/குழந்தைகளுக்கு விழிப்புணர்வு
UPDATED : நவ 16, 2026 06:03 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:01 PM
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வானுார்: துருவை கிராமத்தில் உள்ள அங்கன்வாடி மையத்தில் குழந்தைகளுக்கு கை கழுவுவதன் அவசியம் குறித்த விழிப்புணர்வு செயல்விளக்க நிகழ்ச்சி நடந்தது.
இதில் அங்கன்வாடி பணியாளர் கஸ்துாரி, உதவியாளர் சரஸ்வதி, குழந்தைகளுக்கு சுகாதாரத்தின் முக்கியத்துவம் குறித்து எடுத்துரைத்தனர்.
சிறுவயதில் இருந்தே சுகாதார பழக்கங்களை கற்றுக்கொள்வதன் அவசியம் மற்றும் கை கழுவும் பழக்கத்தால் கிருமிகள் பரவுவதை தடுத்து, தொற்று நோய்களில் இருந்து பாதுகாத்து கொள்ளலாம் என விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.