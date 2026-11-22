UPDATED : நவ 21, 2026 06:09 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:06 PM
செஞ்சி: செஞ்சி அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்பு சேவைகள் துறை சார்பில், குழந்தைகள் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில், ‘விழிப்புடன் இரு குழந்தாய்’ என்ற தலைப்பில் நாடகம் நடந்தது.
இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் கிரிஜா தலைமை தாங்கினார். விழுப்புரம் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலர் இளையராஜா முன்னிலை வகித்தார்.
இன்ஸ்பெக்டர்கள் விநாயக முருகன், ராதிகா, மாவட்ட குழந்தைகள் திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் ராஜேந்திரபிரசாத் சிங்கப் பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை சப் இன்ஸ்பெக்டர் பிரபாவதி ஆகியோர் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக பங்கேற்று பேசினர்.
நிகழ்ச்சியில் குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் தொல்லைகள், பாதுகாப்பற்ற சூழல்கள், அவற்றிலிருந்து தற்காத்து கொள்ள வேண்டிய வழிமுறைகள் மற்றும் பாதிப்பு ஏற்படும் நேரங்களில் அணுக வேண்டிய உதவி அமைப்புகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.