UPDATED : நவ 04, 2026 12:20 PM
ADDED : நவ 04, 2026 12:18 PM
மயிலம்: மயிலம் அடுத்த கூட்டேரிபட்டில் வியாபாரிகளுக்கான விழிப்புணர்வு கூட்டம் நடந்தது.
திண்டிவனம் உட்கோட்ட போலீஸ் சார்பில், மயிலம் பகுதி வியாபாரிகளுக்கான கூட்டத்திற்கு திண்டிவனம் டி.எஸ்.பி., ராதாகிருஷ்ணன் தலைமை தாங்கி பேசினார்.
அவர் பேசுகையில், ‘தற்போது மயிலம் பகுதியில் இரவு நேரங்களில் கடைகளை உடைத்து விலை உயர்ந்த பொருட்களையும், கல்லாப்பெட்டியில் உள்ள பணத்தை கொள்ளையடிக்கும் நிகழ்வு சமீப காலமாக அதிகரித்துள்ளது, இவற்றை கட்டுப்படுத்த வியாபாரிகள் இரவில் கடைகளை மூடி செல்லும் பொழுது பணத்தையும் விலை உயர்ந்த பொருட்களையும் கடையில் வைத்துவிட்டு செல்ல வேண்டாம்.
மேலும், 5 கடைக்காரர்கள் ஒன்று சேர்ந்து சி.சி.டி.வி., கேமராக்களை பொருத்த வேண்டும். இதன் மூலம், இதுபோன்ற திருட்டு சம்பவங்களை தடுக்க முடியும்’ என தெரிவித்தார்.
கூட்டத்தில் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் பாலாஜி, சப் இன்ஸ்பெக்டர் சீனிவாசன், வியாபாரிகள் சங்க தலைவர் மனோகரன்,செயலாளர் சதீஷ், பொருளாளர் வாசு, துணை செயலாளர்கள் ரவி, ஏழுமலை தனிப்பிரிவு தலைமை காவலர் முருகன் ஆகியோர் பேசினர்.
கூட்டத்தில் மயிலம் பகுதி வியாபாரிகள் பலரும் கலந்து கொண்டனர்.