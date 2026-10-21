/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ஆட்டோ நிறுத்த்தில் ஆயுத பூஜை விழா
UPDATED : அக் 20, 2026 08:29 PM
ADDED : அக் 20, 2026 08:24 PM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மேல்தெரு ஆட்டோ டிரைவர்கள் சங்கம் சார்பில், ஆயுத பூஜை விழா நடைபெற்றது.
விழாவிற்கு ஆட்டோ டிரைவர்கள் சங்க தலைவர் வடிவேல் தலைமை தாங்கினார். முன்னாள் கவுன்சிலர் செந்தில், சங்கத் துணை தலைவர் ராஜா, துணை செயலாளர் சரவணன், பொருளாளர் குமார் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். சங்க செயலாளர் முரளி வரவேற்றார்.
நிகழ்ச்சியில், அ.தி.மு.க., நகர் மன்ற கவுன்சிலர் ராதிகா செந்தில் கலந்து கொண்டு, ஆட்டோ டிரைவர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கி, சிறப்புரை ஆற்றினார். ஆட்டோ டிரைவர்கள் முகமது அலி, செல்வம், முரளிதரன், முருகன், சிவக்குமார், சாரதி மற்றும் சந்திரன், பிரபு உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.