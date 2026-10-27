தனியார் இடத்தில் மீன் விற்பனைக்கு தடை இ.சி.ஆரில் சாலையோரம் விற்றதால் பரபரப்பு
தனியார் இடத்தில் மீன் விற்பனைக்கு தடை இ.சி.ஆரில் சாலையோரம் விற்றதால் பரபரப்பு
UPDATED : அக் 27, 2026 05:03 AM
ADDED : அக் 26, 2026 07:17 PM
மரக்காணம்: மரக்காணத்தில் தனியார் இடத்தில் மீன் விற்பனை செய்ய பேரூராட்சி நிர்வாகம் தடை விதித்ததால் இ.சி.ஆரில் மீன் விற்றதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
மரக்காணம் பங்களா தெருவில் பல ஆண்டுகளாக 50க்கும் மேற்பட்ட மீனவப் பெண்கள் மீன் விற்பனை செய்து வந்தனர். சில மாதங்களுக்கு முன் ரவிக்குமார் எம்.பி., தொகுதி நிதியிலிருந்து புதிய மீன் மார்க்கெட் அதே பகுதியில் கட்டப்பட்டது.
ஆனால், அங்கு போதிய கடை கிடைக்காததாலும் வசதிகள் இல்லை எனக் கூறியும் அங்கு மீன் விற்பனை செய்ய மறுத்தனர். அதன் பின், இ.சி.ஆரில் உள்ள ஒரு தனியார் இடத்தில் மீன் விற்பனை செய்து வந்தனர்.
இதனால் பேரூராட்சி நிர்வாகத்திற்கு வரவேண்டிய வருமானம் தடைபட்டது. இந்நிலையில் உள்ளாட்சி நிர்வாகிகளின் பதவிக்காலம் முடிந்து தனி அலுவலர் நிர்வாகத்திற்கு வந்தவுடன். அந்த இடத்தில் இருந்த மீன் மார்க்கெட்டை அகற்ற வேண்டும் செயல்பாட்டில் இல்லாத மீன் மார்க்கெட்டில் அனைத்து மீனவர்களும் மீன் விற்பனை செய்ய வேண்டும் எனக் கூறி நேற்று முன்தினம் பேரூராட்சி நிர்வாகம் அறிவிப்பு பலகை வைத்தது.
ஆனால் மீனவ பெண்கள் பேரூராட்சி நிர்வாக உத்தரவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இ.சி.ஆரில் ஆபத்தையும் உணராமல் சாலை ஓரத்திலேயே கடைகளை வைத்து மீன் விற்பனை செய்தனர். இதனால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு நிலவியது.